Dominique Fils-Aimé Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 12 € à 27 € Réservations sur https://www.capellia.fr Tout public

My World Is The Sun – Concert jazz & soulÀ la croisée du jazz, du blues et de la soul, Dominique Fils-Aimé affirme d’album en album sa place sur la scène internationale. Inspirée entre autres par la musique de Nina Simone ou de Billie Holiday, l’autrice-compositrice-interprète a consacré à cet héritage sa première trilogie d’albums, avant d’entamer en 2023 un cycle d’oeuvres plus introspectives. La tournée mondiale de My World Is The Sun, sorti début 2026, fait étape à Capellia !L’occasion unique de se laisser porter par la voix envoûtante de la Montréalaise qui, si elle chante surtout en anglais, parvient avec délice et complicité à entraîner le public dans son univers intime et ses explorations vocales virtuoses.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 0240729758 https://capellia.fr



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