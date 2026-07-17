Domte – Cie Nacho Flores, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Domte – Cie Nacho Flores 3 et 4 octobre Parc du Bourdieu Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:50:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:50:00+02:00

Défier la gravité

Un curieux attelage s’avance. Deux personnages tractent leur barda, amoncellement de bouts de bois, de cordes et d’objets divers. De cet attirail dépareillé va naître une sculpture aussi imposante que fragile, créature mythologique à l’équilibre précaire, que l’homme apprivoise au rythme des percussions et de collaborations inopinées. Juché sur son éphémère destrier, il joue à dominer… mais dominer quoi ? Les lois de la gravité ? Ses peurs ? Le monde ? Menée de main de maître par Nacho Flores, artiste-inventeur espagnol, cette œuvre spectaculaire, poétique et musicale est un véritable tour de force métaphorique et espiègle qui nous renvoie à nos rêves d’enfant. Puissant et très drôle !

Spectacle visuel.

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/domte.htm »}]

Cette œuvre spectaculaire, poétique et musicale est un véritable tour de force métaphorique et espiègle qui nous renvoie à nos rêves d’enfant.