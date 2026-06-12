Amilly

Don de sang

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Don de sang

Pièce d’identité obligatoire. Sur rendez-vous. .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Blood donation

L’événement Don de sang Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS