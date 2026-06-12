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Don de sang Amilly

Don de sang Amilly

Don de sang Amilly mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 264 Rue de la Mère Dieu

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Amilly

Don de sang

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Don de sang
Pièce d’identité obligatoire. Sur rendez-vous.   .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Blood donation

L’événement Don de sang Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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