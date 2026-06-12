Don de sang Amilly
Don de sang Amilly mercredi 22 juillet 2026.
Amilly
Don de sang
264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Don de sang
Pièce d’identité obligatoire. Sur rendez-vous. .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Blood donation
L’événement Don de sang Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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