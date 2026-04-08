Don de sang Salle des fêtes Monflanquin

Monflanquin

Don de sang

Salle des fêtes Place 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 09:00:00

fin : 2026-06-15 13:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Collecte de sang organisée par l’EFS d’Agen

Conditions à remplir avoir plus de 18 ans, se sentir en bonne santé, ne pas venir à jeun, apporter carte d’identité (même si ce n’est pas la première fois).

Inscription préalable conseillée sur dondesang.fr

Collecte de sang organisée par l’EFS d’Agen

Conditions à remplir avoir plus de 18 ans, se sentir en bonne santé, ne pas venir à jeun, apporter carte d’identité (même si ce n’est pas la première fois).

Inscription préalable conseillée sur dondesang.fr .

Salle des fêtes Place 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 49 00

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English : Don de sang

Blood drive organized by EFS Agen

Conditions: must be over 18, in good health, not fasting, bring identity card (even if it’s not the first time).

Advance registration recommended on dondesang.fr

L’événement Don de sang Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides