Don de sang Salle des fêtes Monflanquin
Don de sang Salle des fêtes Monflanquin lundi 15 juin 2026.
Monflanquin
Don de sang
Salle des fêtes Place 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 09:00:00
fin : 2026-06-15 13:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Collecte de sang organisée par l’EFS d’Agen
Conditions à remplir avoir plus de 18 ans, se sentir en bonne santé, ne pas venir à jeun, apporter carte d’identité (même si ce n’est pas la première fois).
Inscription préalable conseillée sur dondesang.fr
Collecte de sang organisée par l’EFS d’Agen
Conditions à remplir avoir plus de 18 ans, se sentir en bonne santé, ne pas venir à jeun, apporter carte d’identité (même si ce n’est pas la première fois).
Inscription préalable conseillée sur dondesang.fr .
Salle des fêtes Place 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 49 00
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English : Don de sang
Blood drive organized by EFS Agen
Conditions: must be over 18, in good health, not fasting, bring identity card (even if it’s not the first time).
Advance registration recommended on dondesang.fr
L’événement Don de sang Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides
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