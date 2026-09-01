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AGENDA · Dieffenbach-au-Val

Don du sang Dieffenbach-au-Val

mercredi 10 février 2027 · Dieffenbach-au-Val

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
16:30:00
Ville
67220 Dieffenbach-au-Val
Département
Bas-Rhin
Tarif

Dieffenbach-au-Val

Don du sang

Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-02-10 16:30:00
fin : 2027-02-10 20:00:00

Date(s) :
2027-02-10

Kommen Sie zahlreich zum Blutspenden, Ihre Geste kann ein Leben retten!
Venez nombreux donner votre sang, votre geste peut sauver une vie !
Repas préparé par l’association Festi’Dieff.
Pour éviter les attentes, il est conseillé de prendre rendez vous sur Internet.   .

Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 04 66 41  festidieff@yahoo.fr

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English :

Kommen Sie zahlreich zum Blutspenden, Ihre Geste kann ein Leben retten!

L’événement Don du sang Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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