Don du Sang en Musique, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Don du Sang en Musique Mercredi 2 décembre, 09h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

En musique, en chant et en danse, pour accompagner une nouvelle édition du Don du sang portée par les équipes de l’EFS, les forces artistiques de l’Opéra s’associent aux élèves du Conservatoire pour accompagner cette grande collecte.

Réservation sur [_dondusang.efs.sante.fr_](https://réservation dondusang.efs.sante.fr)

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/don-du-sang-en-musique-85341 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux