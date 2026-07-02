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Don du Sang en Musique, Grand-Théâtre, Bordeaux

mercredi 2 décembre 2026 · Grand-Théâtre · Bordeaux

Don du Sang en Musique, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Grand-Théâtre
Adresse
Place de la comédie, 33000 BORDEAUX
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Don du Sang en Musique Mercredi 2 décembre, 09h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

En musique, en chant et en danse, pour accompagner une nouvelle édition du Don du sang portée par les équipes de l’EFS, les forces artistiques de l’Opéra s’associent aux élèves du Conservatoire pour accompagner cette grande collecte.  

Réservation sur [_dondusang.efs.sante.fr_](https://réservation dondusang.efs.sante.fr)

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/don-du-sang-en-musique-85341 »}]
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