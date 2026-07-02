Don du Sang en Musique, Grand-Théâtre, Bordeaux
mercredi 2 décembre 2026 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Don du Sang en Musique Mercredi 2 décembre, 09h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T09:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
En musique, en chant et en danse, pour accompagner une nouvelle édition du Don du sang portée par les équipes de l’EFS, les forces artistiques de l’Opéra s’associent aux élèves du Conservatoire pour accompagner cette grande collecte.
Réservation sur [_dondusang.efs.sante.fr_](https://réservation dondusang.efs.sante.fr)
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/don-du-sang-en-musique-85341 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux
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