Ultimate-frisbee – phase européenne Summer tour, plaine des sports Colette Besson, Bordeaux

Ultimate-frisbee – phase européenne Summer tour 25 et 26 juillet plaine des sports Colette Besson Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:00:00+02:00

Phase estivale du championnat européen d’ultimate frisbee qui rassemble des équipes européennes. Venez découvrir ce sport spectaculaire, mixte et en auto-arbitrage. Et venez encourager l’équipe de Bordeaux Ultimate qui participe à cette phase. Les matchs auront lieu toute la journée en continue le samedi 25 juillet (10h à 18h) et dimanche 26 juillet 2026 (10h à 16h) sur la plaine des sports Colette Besson, sur les terrains les plus proches du vélodrome et du stade Atlantique. Buvette sur place.

plaine des sports Colette Besson 6 cours Jules Ladoumègue, 33000 Bordeaux Bordeaux 33042 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Championnat européen d’ultimate-frisbee : sport collectif avec un frisbee, sur herbe, en catégorie mixte ultimate frisbee

Lucas Meunier