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Une journée à la plage, Le Tauzin, Bordeaux

samedi 25 juillet 2026 · Le Tauzin · Bordeaux

Une journée à la plage, Le Tauzin, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Le Tauzin
Adresse
50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Une journée à la plage Samedi 25 juillet, 10h00 Le Tauzin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Dans le cadre de Quartier d’été, nous partons pour une journée plage à l’océan. Départ à 10h du Tauzin, retour vers 18h. Prévoir pique-nique, eau, chapeau, crème solaire, flotteurs, parasol, jeux et tout ce qui vous permettra de passer une bonne journée. Baignade en zone surveillée.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/une-journee-a-la-plage-6589665 »}]
Direction Hourtin

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