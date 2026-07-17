Atelier cyanotype « Rêve en bleu », Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux
samedi 25 juillet 2026 · Frac Nouvelle-Aquitaine MECA · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier cyanotype « Rêve en bleu » 25 juillet – 29 août, certains samedis Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Gironde
5€ par participant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00
Expérimentez un procédé de développement photographique : le cyanotype !
L’association de tissus ajourés et de négatifs photos inspirés de l’exposition Chambres, ghosts & digitales vous permettra de créer une image onirique toute en nuances de bleu composée par vos soins.
Vous la verrez se révéler sous vos yeux grâce aux rayons du soleil.
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Le cyanotype est un procédé photographique
Frac interne
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