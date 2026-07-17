Atelier cyanotype « Rêve en bleu », Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier cyanotype « Rêve en bleu » 25 juillet – 29 août, certains samedis Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Gironde

5€ par participant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00

Expérimentez un procédé de développement photographique : le cyanotype !

L’association de tissus ajourés et de négatifs photos inspirés de l’exposition Chambres, ghosts & digitales vous permettra de créer une image onirique toute en nuances de bleu composée par vos soins.

Vous la verrez se révéler sous vos yeux grâce aux rayons du soleil.

Frac Nouvelle-Aquitaine MECA 5 parvis corto maltese 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-frac-meca-1747899111 »}]

Le cyanotype est un procédé photographique

Frac interne