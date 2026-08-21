UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bagard

Don du sang, Foyer Communal de Bagard, Bagard

vendredi 25 septembre 2026 · Foyer Communal de Bagard · Bagard

Don du sang, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Foyer Communal de Bagard
Adresse
Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard
Ville
30140 Bagard
Département
Gard

Don du sang Vendredi 25 septembre, 09h00 Foyer Communal de Bagard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00

Prenez rendez-vous sur le site de l’EFS.

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/hjxr9 »}]
Ensemble, sauvons des vies…

À voir aussi à Bagard (Gard)