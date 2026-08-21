AGENDA · Bagard
Don du sang, Foyer Communal de Bagard, Bagard
vendredi 25 septembre 2026 · Foyer Communal de Bagard · Bagard
Informations pratiques
Don du sang Vendredi 25 septembre, 09h00 Foyer Communal de Bagard Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00
Prenez rendez-vous sur le site de l’EFS.
Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/hjxr9 »}]
Ensemble, sauvons des vies…
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