Don du sang, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Informations pratiques

Don du sang Vendredi 25 septembre, 09h00 Foyer Communal de Bagard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00

Prenez rendez-vous sur le site de l’EFS.

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/hjxr9 »}]

Ensemble, sauvons des vies…