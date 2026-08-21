AGENDA · Bagard
Soirée chant, Foyer Communal de Bagard, Bagard
mercredi 23 septembre 2026 · Foyer Communal de Bagard · Bagard
Informations pratiques
Soirée chant Mercredi 23 septembre, 20h00 Foyer Communal de Bagard Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00
Ouvert à tous.
Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « spirale.chanterautrement@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 98 50 10 73 »}]
L’association Chanter Autrement vous invite pour une séance découverte.
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