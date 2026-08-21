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Soirée chant, Foyer Communal de Bagard, Bagard

mercredi 23 septembre 2026 · Foyer Communal de Bagard · Bagard

Soirée chant, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Foyer Communal de Bagard
Adresse
Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard
Ville
30140 Bagard
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Soirée chant Mercredi 23 septembre, 20h00 Foyer Communal de Bagard Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00

Ouvert à tous.

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « spirale.chanterautrement@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 98 50 10 73 »}]
L’association Chanter Autrement vous invite pour une séance découverte.

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