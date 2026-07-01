Don du sang Salle du bois plaisant Le Bernard

jeudi 30 juillet 2026 · Salle du bois plaisant · Le Bernard

Informations pratiques

Le Bernard

Don du sang

Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:30:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

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Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire

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English :

L’événement Don du sang Le Bernard a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral