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AGENDA · Le Bernard

Don du sang Salle du bois plaisant Le Bernard

jeudi 30 juillet 2026 · Salle du bois plaisant · Le Bernard

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Salle du bois plaisant
Adresse
Rue des dolmens
Ville
85560 Le Bernard
Département
Vendée
Tarif

Le Bernard

Don du sang

Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:30:00
fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-30

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Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Don du sang Le Bernard a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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