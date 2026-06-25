Atelier Jeux et échanges Salle du bois plaisant Le Bernard
Atelier Jeux et échanges Salle du bois plaisant Le Bernard mardi 4 août 2026.
Le Bernard
Atelier Jeux et échanges
Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
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Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
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English :
L’événement Atelier Jeux et échanges Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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