Atelier Jeux et échanges Salle du bois plaisant Le Bernard mardi 4 août 2026.

Le Bernard

Atelier Jeux et échanges

Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

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Salle du bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Jeux et échanges Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral