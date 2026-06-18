Visites et Goûters à la ferme Rue de la Plaine Le Bernard vendredi 3 juillet 2026.

Le Bernard

Visites et Goûters à la ferme

Rue de la Plaine Ferme de la Rochette Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

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Rue de la Plaine Ferme de la Rochette Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 34 02 70 48

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English :

L’événement Visites et Goûters à la ferme Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral