Visites et Goûters à la ferme Rue de la Plaine Le Bernard
Visites et Goûters à la ferme Rue de la Plaine Le Bernard vendredi 3 juillet 2026.
Le Bernard
Visites et Goûters à la ferme
Rue de la Plaine Ferme de la Rochette Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
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Rue de la Plaine Ferme de la Rochette Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 34 02 70 48
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English :
L’événement Visites et Goûters à la ferme Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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