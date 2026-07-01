AGENDA · Le Bernard
Soirée concert Acoufun Chez Zézette et Raymonde Le Bernard
samedi 25 juillet 2026 · Chez Zézette et Raymonde · Le Bernard
Informations pratiques
Le Bernard
Soirée concert Acoufun
Chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
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Chez Zézette et Raymonde 1 rue de l’Océan Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 97 35
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English :
L’événement Soirée concert Acoufun Le Bernard a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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