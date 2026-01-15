Don du sang Kandahar Les Houches

Don du sang

Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches Haute-Savoie

Début : 2026-04-21 16:00:00

fin : 2026-04-21 19:00:00

2026-04-21

Un geste généreux, un geste indispensable, un geste responsable. Venez nombreux, votre don sauve des vies !



Prise de rendez-vous possible en ligne https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 41 31

English :

A generous gesture, an essential gesture, a responsible gesture. Your donation saves lives!



Appointments can be made online: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

