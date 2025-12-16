Don du sang Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Don du sang

Mercredi 18 novembre 2026.

Possibilité de prendre rendez-vous sur mon-rdv-don de sang.efs.sante.fr. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre sang à l’espace Culturel Saint-Exupéry.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

Les réserves sont faibles ! 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France.

Mobilisez-vous et partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Would you like to make a gesture of solidarity? You can by donating blood at the Espace Culturel Saint-Exupéry.

Don’t forget to bring your ID.

