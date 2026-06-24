Don du sang Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage
Don du sang Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage lundi 13 juillet 2026.
Merville-Franceville-Plage
Don du sang
Salle polyvalente Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-12
Les besoins pour les malades sont importants et votre mobilisation peut faire la différence. Qu’attendez vous pour franchir le pas et sauver des vies !
Les besoins pour les malades sont importants et votre mobilisation peut faire la différence. Qu’attendez vous pour franchir le pas et sauver des vies en donnant votre sang ! .
Salle polyvalente Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie
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English : Don du sang
The needs of patients are great, and your support can make all the difference. What are you waiting for? Take the plunge and save lives!
L’événement Don du sang Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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