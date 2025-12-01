DON DU SANG Le Mazel Monistrol-sur-Loire

DON DU SANG

Le Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

DON DU SANG à la Capitelle de 9h à 12h et de 15h à 19h

.

Le Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

BLOOD DONATION at La Capitelle from 9am to 12pm and from 3pm to 7pm

German :

BLUTSPENDE in der Capitelle von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr

Italiano :

DONAZIONE DI SANGUE presso La Capitelle dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Espanol :

DONACIÓN DE SANGRE en La Capitelle de 9h a 12h y de 15h a 19h

L’événement DON DU SANG Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron