Don du sang Salle des fêtes de montendre Montendre

Informations pratiques

Montendre

Don du sang

Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 08:00:00

fin : 2026-09-11 13:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Descriptif court

Les collectes de sang se déroulent sur RDV. Cela permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur.

Pour prendre rendez-vous cliquez sur lien https://dondesang.efs.sante.fr

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Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 53 44

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English :

Short description

Blood drives are by appointment only. This reduces waiting times and allows us to better manage the care of each donor.

To make an appointment, click on the following link: https://dondesang.efs.sante.fr

L’événement Don du sang Montendre a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge