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AGENDA · Marseille 1er Arrondissement

Don Giovanni Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

vendredi 2 octobre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Opéra de Marseille
Adresse
2 Place Ernest Reyer
Ville
13001 Marseille 1er Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 80

Marseille 1er Arrondissement

Don Giovanni

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h.

Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 7 octobre 2026 à partir de 20h.

Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 20h.

Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 14h30. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-04 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-11

Depuis sa création triomphale à Prague, Don Giovanni transporte tous les publics. Viva la liberté , clame le héros. Et si les frasques du libertin n’avaient pour seul but que déranger l’ordre établi et faire vaciller notre sens moral ?
DON GIOVANNI
WOLFGANG AMADEUS MOZART

L’opéra des opéras , disait Wagner, tandis que Beethoven reprochait à Mozart d’avoir gâché son génie dans un sujet aussi scandaleux. Si le livret de Da Ponte est un modèle du genre, la musique est constamment touchée par la grâce.

Depuis sa création triomphale à Prague, Don Giovanni transporte tous les publics. Viva la liberté , clame le héros. Que vaut sa parole à l’aune de MeToo ? Et si les frasques du libertin n’avaient pour seul but que déranger l’ordre établi et faire vaciller notre sens moral ?
Créée au Capitole de Toulouse l’année dernière, la production mise en scène par Agnès Jaoui se veut plus dramma que giocoso . La critique l’a trouvée giusto . La brillante distribution promet le meilleur. Avec notamment Cyrille Dubois en Don Ottavio, et Nicolas Courjal dans le rôle de l’odieux séducteur.

DRAMMA GIOCOSO EN 2 ACTES
Livret de Lorenzo DA PONTE
Création à Prague, Théâtre National, le 29 octobre 1787
Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 24 avril 2011

NOUVELLE PRODUCTION

Coproduction Opéra de Marseille / Opéra National du Capitole / Opéra National Montpellier Occitanie / Opéra de Dijon / Opéra de Tours

Direction musicale Lawrence FOSTER
Mise en scène Agnès JAOUI
Décors Éric RUF
Costumes Pierre-Jean LARROQUE
Lumières Bertrand COUDERC
Vidéo Pierre Martin ORIOL

Donna Anna Salome JICIA
Donna Elvira Margaux POGUET
Zerlina Floriane HASLER

Don Giovanni Nicolas COURJAL
Leporello Marc BARRARD
Don Ottavio Cyrille DUBOIS
Il Commendatore Mischa SCHELOMIANSKI
Masetto Louis MORVAN

Orchestre et Choeur de l’Opéra de Marseille


Dispositif de gilets vibrants pour la représentation du dimanche 11 octobre sur réservation

Représentation en audiodescription avec Accès Culture le 11 octobre à 14h30   .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Ever since its triumphant premiere in Prague, *Don Giovanni* has captivated audiences of all kinds. “Viva la libertad!” proclaims the hero. What if the libertine’s escapades were intended solely to disrupt the established order and shake our moral compass?

L’événement Don Giovanni Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Ville de Marseille

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