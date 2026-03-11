Don Giovanni Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Don Giovanni

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h.

Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 7 octobre 2026 à partir de 20h.

Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 20h.

Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 14h30. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-04 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-11

Depuis sa création triomphale à Prague, Don Giovanni transporte tous les publics. Viva la liberté , clame le héros. Et si les frasques du libertin n’avaient pour seul but que déranger l’ordre établi et faire vaciller notre sens moral ?

DON GIOVANNI

WOLFGANG AMADEUS MOZART



L’opéra des opéras , disait Wagner, tandis que Beethoven reprochait à Mozart d’avoir gâché son génie dans un sujet aussi scandaleux. Si le livret de Da Ponte est un modèle du genre, la musique est constamment touchée par la grâce.



Depuis sa création triomphale à Prague, Don Giovanni transporte tous les publics. Viva la liberté , clame le héros. Que vaut sa parole à l’aune de MeToo ? Et si les frasques du libertin n’avaient pour seul but que déranger l’ordre établi et faire vaciller notre sens moral ?

Créée au Capitole de Toulouse l’année dernière, la production mise en scène par Agnès Jaoui se veut plus dramma que giocoso . La critique l’a trouvée giusto . La brillante distribution promet le meilleur. Avec notamment Cyrille Dubois en Don Ottavio, et Nicolas Courjal dans le rôle de l’odieux séducteur.



DRAMMA GIOCOSO EN 2 ACTES

Livret de Lorenzo DA PONTE

Création à Prague, Théâtre National, le 29 octobre 1787

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 24 avril 2011



NOUVELLE PRODUCTION



Coproduction Opéra de Marseille / Opéra National du Capitole / Opéra National Montpellier Occitanie / Opéra de Dijon / Opéra de Tours



Direction musicale Lawrence FOSTER

Mise en scène Agnès JAOUI

Décors Éric RUF

Costumes Pierre-Jean LARROQUE

Lumières Bertrand COUDERC

Vidéo Pierre Martin ORIOL



Donna Anna Salome JICIA

Donna Elvira Margaux POGUET

Zerlina Floriane HASLER



Don Giovanni Nicolas COURJAL

Leporello Marc BARRARD

Don Ottavio Cyrille DUBOIS

Il Commendatore Mischa SCHELOMIANSKI

Masetto Louis MORVAN



Orchestre et Choeur de l’Opéra de Marseille





Dispositif de gilets vibrants pour la représentation du dimanche 11 octobre sur réservation



Représentation en audiodescription avec Accès Culture le 11 octobre à 14h30 .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Ever since its triumphant premiere in Prague, *Don Giovanni* has captivated audiences of all kinds. “Viva la libertad!” proclaims the hero. What if the libertine’s escapades were intended solely to disrupt the established order and shake our moral compass?

L’événement Don Giovanni Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Ville de Marseille