Don Quichotte Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Don Quichotte

Du vendredi 12 au dimanche 14 mars 2027. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-12

Huit comédiennes et comédiens font revivre, en quinze tableaux, moultes aventures de Don Quichotte, de Miguel de Cervantès.

Don Quichada, reclus dans le château d’une province perdue, passe son temps à lire des romans d’aventures chevaleresques, au point de confondre la réalité avec la fiction.





Un jour il grimpe sur sa vieille jument efflanquée, la bien nommée Rossinante. Il enrôle comme écuyer Sancho Panza pour partir à l’assaut du monde afin de secourir les vivants et les morts, et, tel ses héros favoris, d’aller chasser dragons et autres êtres malfaisants pour en faire des trophées à destination de sa Dulcinée. Un nouvel homme est né, il s’appellera Don Quichotte de la Mancha !





Mise en scène: Dominique Lamour

Distribution: Michel Adjriou, Eoline Bricout, Nicolas Druguet, Anaïs Fiastre, Pascal Gentil, Jean-Michel Messina, Anne Moriceau, Jérôme Savajols. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

Eight actresses and actors bring to life, in fifteen scenes, the many adventures of Don Quixote by Miguel de Cervantes.

L’événement Don Quichotte Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille