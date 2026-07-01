DONNEZ DE LA COULEUR À VOS LIVRES, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

DONNEZ DE LA COULEUR À VOS LIVRES Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez deux façons créatives de redonner vie aux livres ! Initiez-vous au jaspage, l’art de décorer les tranches des livres avec des motifs colorés et originaux, et explorez également le caviardage, une technique artistique qui consiste à détourner un texte existant en masquant certains mots pour en révéler un nouveau sens. Apportez votre livre préféré pour lui offrir une nouvelle identité, ou choisissez un ouvrage retiré des collections de la bibliothèque pour le transformer au cours de l’atelier. Entre couleurs, motifs et jeux de mots, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec une création unique.

Samedi 19 septembre – BEP Grande salle – Tout public – En continu de 11h à 18h30 – Accès libre

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Les Journées européennes du patrimoine – JEP 2026