AGENDA · Périgueux
Don’t Zinc Me Down Festival The Absoulations et Léo Kamisa Périgueux
samedi 3 octobre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Don’t Zinc Me Down Festival The Absoulations et Léo Kamisa
Place Saint-Silain Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
DON’T ZINC ME DOWN .
Place Saint-Silain Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org
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English : Don’t Zinc Me Down Festival The Absoulations et Léo Kamisa
L’événement Don’t Zinc Me Down Festival The Absoulations et Léo Kamisa Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux
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