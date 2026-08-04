Informations pratiques

Périgueux

Don’t Zinc Me Down Festival The Absoulations et Léo Kamisa

Place Saint-Silain Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

DON’T ZINC ME DOWN .

Place Saint-Silain Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

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English : Don’t Zinc Me Down Festival The Absoulations et Léo Kamisa

L’événement Don’t Zinc Me Down Festival The Absoulations et Léo Kamisa Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux