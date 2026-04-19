Dorian Wood Philharmonie de Paris Paris

Entre arts visuels, musique, théâtre et performance, Dorian Wood développe une activité créatrice mue par la volonté de défier les traditions et les normes des systèmes dominants du monde moderne. Xavela Lux Aeterna l’amène à revisiter le répertoire fiévreux de la grande Chavela Vargas, devenue aujourd’hui une icône queer. Ayant en commun des racines costaricaines, les deux artistes partagent aussi le même jour de naissance (17 avril). Aux côtés d’une petite formation musicale, Dorian Wood réinvente l’art des rancheras (chansons traditionnelles mexicaines popularisées à partir des années 1930) en y apportant sa maestria vocale et sa présence magnétique. Très habité et contrasté, du dépouillement à l’exubérance, le concert invite à vivre un lumineux rituel d’amour et de mémoire.

Figure importante de la communauté queer aux États-Unis, Dorian Wood célèbre la mythique chanteuse mexicaine Chavela Vargas avec Xavela Lux Aeterna, concert flamboyant pensé comme un rituel d’amour et de mémoire.

Le jeudi 20 mai 2027

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-20T23:00:00+02:00

fin : 2027-05-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2027-05-20T20:00:00+02:00_2027-05-20T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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