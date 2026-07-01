Dorica Castra, Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Dorica Castra 1 janvier – 30 juillet 2027 Centre Hospitalier William Morey Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-01T09:00:00+01:00 – 2027-01-01T12:00:00+01:00

Fin : 2027-07-30T14:00:00+02:00 – 2027-07-30T18:00:00+02:00

« Dorica castra, des liens en images » est un projet démocratique de création participative sur le territoire chalonnais à la croisée de la création photographique, de la rencontre et de la recherche.

Pour le Bicentenaire de la Photographie, le musée Nicéphore Niépce sort de ses murs et accompagne des processus créations photographiques où chacun.e, professionnel.le de l’art ou non, peut être acteur.rice. Des artistes s’installent sur un temps long dans des lieux publics qui ne sont pas dédiés à la culture, en font des ateliers de création ouverts. Le dialogue s’instaure avec des collections du musée, leur création en cours et votre participation. Le musée vous propose de bouleverser les rapports habituels à la création artistique et d’expérimenter un processus artistique visibilisé et mis en partage. Vous êtes ainsi invité.e à co-créer !

Un collectif de chercheuses en art et en ergonomie accompagne, questionne et analyse ce qui se produit entre les images et pour chacun de nous.

Avec les artistes : Marielsa Niels, Valérie Frossard, Morgane Denzler + Erika Meda

et les chercheuses en art et en ergonomie : Muriel Prévot-Carpentier, Anne Bationo-Tillon et Raphaële Bertho.

Pour cette session à l’Hôpital William Morey, c’est l’artiste Marielsa Niels qui sera présente.

Cette action est soutenue par la Drac Bourgogne-Franche-Comté, le Département de Saône et Loire, l’Agence nationale de la Cohésion Territoriale, le Grand Chalon et la Caisse d’Allocations familiales.

Les dates précises de la résidence au Centre hospitalier William Morey seront précisées ultérieurement sur cet agenda et sur le site internet du musée Nicéphore Niépce. Dorica Castra se déploiera sur d’autres lieux entre septembre 2026 et juillet 2027, soyez à l’affût !

Centre Hospitalier William Morey 4 Rue Capitaine Drillien, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 66 88

« Dorica castra, des liens en images » est un projet démocratique de création participative sur le territoire chalonnais à la croisée de la création photographique, de la rencontre et de la recherche.

Marielsa Niels, Ceci n’est pas une exposition c’est un mouvement au musée Nicéphore Niépce © musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône