Dormir, une drôle d’occupation, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Informations pratiques

Dormir, une drôle d’occupation Jeudi 1 octobre, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre, gratuit dans la limite des places disponibles / Pour les groupes, réservation par mail : conferences(at)universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T15:00:00+02:00

Le sommeil est une drôle d’occupation. C’est à la fois un plaisir et un besoin. Enfants, reines ou paysans, ici et ailleurs dans le monde, tous les êtres humains dorment… mais pas toujours de la même façon. Entre les lits, les berceaux et les hamacs, dans le silence de la chambre ou au son de la nature, voici les mille et un secrets de nos nuits endormies !

Avec Cécile Benoist, autrice jeunesse, journaliste, intervenante en éducation artistique et culturelle, sociologue de formation

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dans le cadre de « ma première conférence »

Editions Kilowatt