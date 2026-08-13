Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts ! Place du Champ de foire Dornecy

Informations pratiques

Dornecy

Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts !

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Du Jazz Swing au Punk Rock en passant par la Funk, la Soul ou encore le Blues et plus encore… L’association Dornecy en Fêtes vous propose 4 concerts en une journée !

Vers 16H Concert de Jazz et Swing par le groupe MIROIR .

Vers 17H15 Concert de Rock’n’Roll, Blues et Country par le Trio Jean-Claude Prigent .

Vers 18H30 Concert des FEELING GOOD qui explorent une multitude de genres musicaux.

Enfin, vers 19H45 Concert de Punk Rock avec les CULCUMBER’S .

Buvette et restauration sur place. .

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 36 61 99

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English :

L’événement Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts ! Dornecy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais