Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts ! Place du Champ de foire Dornecy
samedi 26 septembre 2026 · Place du Champ de foire · Dornecy
Informations pratiques
Dornecy
Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts !
Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Du Jazz Swing au Punk Rock en passant par la Funk, la Soul ou encore le Blues et plus encore… L’association Dornecy en Fêtes vous propose 4 concerts en une journée !
Vers 16H Concert de Jazz et Swing par le groupe MIROIR .
Vers 17H15 Concert de Rock’n’Roll, Blues et Country par le Trio Jean-Claude Prigent .
Vers 18H30 Concert des FEELING GOOD qui explorent une multitude de genres musicaux.
Enfin, vers 19H45 Concert de Punk Rock avec les CULCUMBER’S .
Buvette et restauration sur place. .
Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 36 61 99
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English :
L’événement Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts ! Dornecy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais
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