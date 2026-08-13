UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dornecy

Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts ! Place du Champ de foire Dornecy

samedi 26 septembre 2026 · Place du Champ de foire · Dornecy

Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts ! Place du Champ de foire Dornecy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place du Champ de foire
Adresse
Champ de foire
Ville
58530 Dornecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Dornecy

Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts !

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Du Jazz Swing au Punk Rock en passant par la Funk, la Soul ou encore le Blues et plus encore… L’association Dornecy en Fêtes vous propose 4 concerts en une journée !
Vers 16H Concert de Jazz et Swing par le groupe MIROIR .
Vers 17H15 Concert de Rock’n’Roll, Blues et Country par le Trio Jean-Claude Prigent .
Vers 18H30 Concert des FEELING GOOD qui explorent une multitude de genres musicaux.
Enfin, vers 19H45 Concert de Punk Rock avec les CULCUMBER’S .
Buvette et restauration sur place.   .

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 36 61 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dornecy en fête 4 Groupes 4 Concerts ! Dornecy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Dornecy (Nièvre)