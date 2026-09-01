Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Atelier du 7e Art Atelier du 7e Art Cinémathèque du lavoir Dornecy
samedi 19 septembre 2026 · Atelier du 7e Art Cinémathèque du lavoir · Dornecy
Informations pratiques
Dornecy
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Atelier du 7e Art
Atelier du 7e Art Cinémathèque du lavoir 8 Rue André Viau Dornecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la collection privée de films de Frédéric Rolland, une cinémathèque dont le siège est à Dornecy dans la Nièvre. Elle compte un total d’environ 11000 éléments dont 7000 films de fictions et documentaires qui sont principalement en support 16mm et 35mm. Le fonds compte également 2800 bandes-annonces ou publicités anciennes ainsi qu’environ 400 bobines de films amateurs exclusivement sur l’axe du travelogue (le film de voyage) ainsi qu’une collection de 250 appareils de cinéma, d’affiches et de photographies d’exploitation composée de 8 400 unitaires et 290 appareils. Visites toutes les heures. .
Atelier du 7e Art Cinémathèque du lavoir 8 Rue André Viau Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 80 74 62
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Atelier du 7e Art
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Atelier du 7e Art Dornecy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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