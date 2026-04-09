Dornika and friends en concert FGO-Barbara Paris

MESHCUT

MESHCUT est un projet post-punk né de la collision entre émotion brute, intensité électronique et rébellion underground. Porté par MESHCUT, un·e artiste non binaire dont le parcours musical a commencé dans la scène underground de Téhéran, en Iran – interdite et fortement restreinte -, le projet s’impose comme un puissant témoignage de résistance, d’identité et de liberté artistique. Désormais basé·e à Paris, MESHCUT continue de repousser les frontières artistiques et sociales, en collaborant avec des musicien·ne·s et producteur·rice·s internationaux partageant une vision de création audacieuse et sans compromis. Une étape déterminante a été la rencontre avec la compositrice Christine Guin, dont la sensibilité cinématographique et l’approche avant-gardiste ont façonné l’évolution sonore du projet. Ensemble, iel ont entamé le chemin vers le premier album solo de MESHCUT, REBIRTH – une œuvre à la fois introspective et explosive, affirmant une identité en pleine transformation, dont la sortie est prévue le 19 avril 2025.

DORNIKA

L’artiste irano-américaine Dornika est devenue une figure emblématique de la scène queer underground berlinoise. Elle est reconnue pour ses hymnes révolutionnaires tels que « I Like Boys in a Miniskirt » et « Nobody Fing Owns My Body »*, qui encouragent son public à se libérer des normes sociétales liées au genre, à la race, à la sexualité et aux standards de beauté. Son univers musical oscille entre électronique expérimentale et sombre, hyperpop et morceaux influencés par la booty bass, insufflant l’esprit du punk sur les pistes de danse. Sans peur, elle repousse les limites à travers de multiples disciplines en tant qu’autrice-compositrice-interprète, rappeuse, productrice, activiste, créatrice de mode, mannequin, performeuse et réalisatrice primée. Depuis ses débuts remarqués, elle a donné plus de 150 concerts à travers l’Europe, notamment lors de soirées emblématiques comme Lunchbox Candy, Gegen ou Hoe_Mies, et en tête d’affiche des Pride de Berlin, Munich, Copenhague, Prague, Rotterdam et Ljubljana. Dornika a également collaboré avec de grandes marques telles que Spotify et Netflix, et s’est produite dans des festivals majeurs comme Lollapalooza, Fusion, Garbicz et Whole.

COCO KLEIN

COCO KLEIN est un·e artiste, performeur·se et directeur·rice créatif·ve multidisciplinaire de renommée internationale, travaillant principalement entre les industries du divertissement et de la mode. Leur travail évolue avec fluidité entre spectacle et rituel, mêlant mouvement, costumes, son et scénographie pour construire des univers immersifs qui existent au-delà de la scène. Issu·e d’une formation en danse et en théâtre, Coco reste fidèle à ses racines en mélangeant des sonorités basses puissantes inspirées de la côte ouest avec une musique dance eurotrash entraînante et percutante. Fusionnant des samples nostalgiques avec des morceaux faits pour faire bouger les corps, ponctués de performances improvisées, un set de Coco Klein est garanti de vous faire transpirer.

DUALBODY

DUALBODY est l’enfant de l’amour transcontinental, genderqueer et genderfluid, de l’artiste pop iranienne basée à Berlin, Dornika, et de la productrice basée à Brooklyn, Andra. Le duo s’est rencontré à New York durant l’été 2025 et, depuis, unit ses forces derrière les platines à travers les Amériques, avec des débuts européens imminents. Les sets du duo sont sexy, décalés et inattendus, mêlant avec curiosité des influences sonores en constante évolution.

Dornika & friends prennent le contrôle de FGO-Barbara pour Magic Barbès : une soirée de folie entre live et DJ sets, portée par Dornika, Meshcut, Habibitch, Coco Klein et Dualbody ❤️‍ Une nuit à vivre, danser et ne pas oublier ⚡

Le vendredi 29 mai 2026

de à

payant

De 15 à 21 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-29T00:00:00+02:00_2026-05-29T23:59:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



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