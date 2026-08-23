Informations pratiques

Montpellier

DOUBLE TTO SACRILÈGE X FAUVE

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

A l’occasion de la 10ème édition du BEER LOVE Festival, nous organisons une soirée DOUBLE TTO avec les brasseries FAUVE et Sacrilège

Ces 2 brasseries prendront le contrôle de notre tireuse toute la soirée.

A l’occasion de la 10ème édition du BEER LOVE Festival, nous organisons une soirée DOUBLE TTO avec les brasseries FAUVE et Sacrilège

Ces 2 brasseries prendront le contrôle de notre tireuse toute la soirée.

SABLE SONORE sera au platines et enverra des musique DISCO à partir de 20h30 pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

BONNES BIÈRES.

BONNES MUSIQUES.

BONNES VIBES.

On vous attend avec impatience .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57

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English : DOUBLE TTO SACRILÈGE X FAUVE

To celebrate the 10th edition of the BEER LOVE Festival, we’re hosting a DOUBLE TTO night with the FAUVE and Sacrilège breweries

These two breweries will be in control of our tap all evening.

L’événement DOUBLE TTO SACRILÈGE X FAUVE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER