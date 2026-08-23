DOUBLE TTO SACRILÈGE X FAUVE Montpellier
samedi 5 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DOUBLE TTO SACRILÈGE X FAUVE
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
A l’occasion de la 10ème édition du BEER LOVE Festival, nous organisons une soirée DOUBLE TTO avec les brasseries FAUVE et Sacrilège
Ces 2 brasseries prendront le contrôle de notre tireuse toute la soirée.
A l’occasion de la 10ème édition du BEER LOVE Festival, nous organisons une soirée DOUBLE TTO avec les brasseries FAUVE et Sacrilège
Ces 2 brasseries prendront le contrôle de notre tireuse toute la soirée.
SABLE SONORE sera au platines et enverra des musique DISCO à partir de 20h30 pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit
BONNES BIÈRES.
BONNES MUSIQUES.
BONNES VIBES.
On vous attend avec impatience .
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57
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English : DOUBLE TTO SACRILÈGE X FAUVE
To celebrate the 10th edition of the BEER LOVE Festival, we’re hosting a DOUBLE TTO night with the FAUVE and Sacrilège breweries
These two breweries will be in control of our tap all evening.
L’événement DOUBLE TTO SACRILÈGE X FAUVE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER
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