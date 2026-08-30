Doubles Concertos – Rungis Piano-Piano 7e edition Théâtre de Rungis

Informations pratiques

CONCERT D’OUVERTURE AVEC ORCHESTRE

Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle, pianos

Fiona & Chiara Alaimo, pianos

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, orchestre

Jean-François Verdier, direction

Laurent Comte, direction

Clément Rochefort, présentation

Au cœur de ce voyage : la Scottish Ballad du compositeur britannique, écrite en 1941 alors qu’il vit aux États-Unis. Cette fantaisie libre pour deux pianos et orchestre, est fondée sur plusieurs airs écossais, une marche funèbre ou encore une flamboyante danse des Highlands.

Inspirée par les mêmes couleurs et légendes, elle entre en résonance avec la Symphonie n°3 « Écossaise » de Felix Mendelssohn, vaste fresque romantique où se mêlent brume, élans héroïques… et souvenirs.

Ce concert est aussi une histoire de transmission. Le Festival choisit d’ouvrir la scène à la nouvelle génération. L’interprétation du Concerto pour deux pianos de Poulenc est confiée au Duo Alaimo, deux sœurs jumelles lauréates de l’Académie Piano-Piano 2026.

Entre paysages écossais, virtuosité concertante et folklore imaginaire, ce programme fait dialoguer les générations autant que les styles… à 2 pianos, évidemment !

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Mendelssohn: Symphonie n°3 op. 56 «Écossaise»

Poulenc: Concerto pour 2 pianos et orchestre en ré mineur FP 61

Britten: Scottish Ballad op. 26 pour 2 pianos et orchestre

Billetterie: Tarif plein 25€ – Tarif Réduit 18€

https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/double-concertos