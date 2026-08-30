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Les duos de demain – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

samedi 3 octobre 2026 · Conservatoire de Rungis · RUNGIS

Les duos de demain – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30
Heure de fin
12:20
Lieu
Conservatoire de Rungis
Adresse
4 Pl. du Général de Gaulle
Ville
94150 RUNGIS
Département
Val-de-Marne
Tarif
Tarif plein 10€ - Tarif Réduit 7€

JEUNES TALENTS DE L’ACADÉMIE PIANO-PIANO
Inara Duo
Duo Crewir
Beatrice & Eleonora Dallagnese
Duo Reflet
Ne manquez pas ce rendez-vous avec la nouvelle génération ! C’est dans le sillage du duo Babin–Vronsky que s’inscrit ce concert des jeunes talents de l’Académie Piano-Piano. Chacun des duos interprète une œuvre de Babin, également arrangeur et compositeur de talent.
Le Inara Duo ouvre le parcours avec Schéhérazade de Rimski-Korsakov et deux des Three March Rhythms de Babin. Le Duo Crewir répond avec la Dance des bouffons et l’Étude n°1 de Babin. Les sœurs Beatrice & Eleonora Dallagnese font surgir la berceuse Hebrew Slumber Song, suivie de Scaramouche de Milhaud. Enfin, le Duo Reflet prolonge ce jeu d’échos avec l’Étude n°3 de Babin et trois valses de Tchaïkovski.
Un concert comme un passage de relais, où l’héritage de Babin et Vronsky continue de résonner, vivant, entre les mains des duos de demain.

Babin: Three March Rhythms, Etude pour 2 pianos n°1 et 3, Hebrew Slumber Song
Rimski-Korsakov: Sheherazade, Dance of the Tumblers
Gouvy: Lilli Bulléro op.62
Milhaud: Scaramouche op.165b
Tchaïkovski: Trois Valses

Billetterie: Tarif plein 10€ – Tarif Réduit 7€
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/les-duos-de-demain

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