Les duos de demain – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis
samedi 3 octobre 2026 · Conservatoire de Rungis · RUNGIS
Informations pratiques
JEUNES TALENTS DE L’ACADÉMIE PIANO-PIANO
Inara Duo
Duo Crewir
Beatrice & Eleonora Dallagnese
Duo Reflet
Ne manquez pas ce rendez-vous avec la nouvelle génération ! C’est dans le sillage du duo Babin–Vronsky que s’inscrit ce concert des jeunes talents de l’Académie Piano-Piano. Chacun des duos interprète une œuvre de Babin, également arrangeur et compositeur de talent.
Le Inara Duo ouvre le parcours avec Schéhérazade de Rimski-Korsakov et deux des Three March Rhythms de Babin. Le Duo Crewir répond avec la Dance des bouffons et l’Étude n°1 de Babin. Les sœurs Beatrice & Eleonora Dallagnese font surgir la berceuse Hebrew Slumber Song, suivie de Scaramouche de Milhaud. Enfin, le Duo Reflet prolonge ce jeu d’échos avec l’Étude n°3 de Babin et trois valses de Tchaïkovski.
Un concert comme un passage de relais, où l’héritage de Babin et Vronsky continue de résonner, vivant, entre les mains des duos de demain.
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Babin: Three March Rhythms, Etude pour 2 pianos n°1 et 3, Hebrew Slumber Song
Rimski-Korsakov: Sheherazade, Dance of the Tumblers
Gouvy: Lilli Bulléro op.62
Milhaud: Scaramouche op.165b
Tchaïkovski: Trois Valses
Billetterie: Tarif plein 10€ – Tarif Réduit 7€
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/les-duos-de-demain
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