Les duos de demain – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

Informations pratiques

JEUNES TALENTS DE L’ACADÉMIE PIANO-PIANO

Inara Duo

Duo Crewir

Beatrice & Eleonora Dallagnese

Duo Reflet

Ne manquez pas ce rendez-vous avec la nouvelle génération ! C’est dans le sillage du duo Babin–Vronsky que s’inscrit ce concert des jeunes talents de l’Académie Piano-Piano. Chacun des duos interprète une œuvre de Babin, également arrangeur et compositeur de talent.

Le Inara Duo ouvre le parcours avec Schéhérazade de Rimski-Korsakov et deux des Three March Rhythms de Babin. Le Duo Crewir répond avec la Dance des bouffons et l’Étude n°1 de Babin. Les sœurs Beatrice & Eleonora Dallagnese font surgir la berceuse Hebrew Slumber Song, suivie de Scaramouche de Milhaud. Enfin, le Duo Reflet prolonge ce jeu d’échos avec l’Étude n°3 de Babin et trois valses de Tchaïkovski.

Un concert comme un passage de relais, où l’héritage de Babin et Vronsky continue de résonner, vivant, entre les mains des duos de demain.

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Babin: Three March Rhythms, Etude pour 2 pianos n°1 et 3, Hebrew Slumber Song

Rimski-Korsakov: Sheherazade, Dance of the Tumblers

Gouvy: Lilli Bulléro op.62

Milhaud: Scaramouche op.165b

Tchaïkovski: Trois Valses

Billetterie: Tarif plein 10€ – Tarif Réduit 7€

https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/les-duos-de-demain