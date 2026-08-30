Petites mains – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

Informations pratiques

JEUNES PIANISTES

Conservatoire Rachmaninoff

Yulia Orlova

Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux

Olga Garbuz

Porté par les élèves des classes de Yulia Orlova au Conservatoire Rachmaninoff et d’Olga Garbuz au Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, ce concert-démonstration propose un véritable parcours musical, conçu comme une progression presque dramatique, où les jeunes pianistes se succèdent au clavier à 4, 6, et même 8 mains.

Dans une atmosphère joyeuse et spontanée, ce moment met en lumière une évidence trop souvent oubliée : le jeu à plusieurs fait partie intégrante de l’apprentissage du piano. Il développe l’écoute, le sens du collectif, la précision — autant de qualités essentielles qui permettent aux musiciens de se dépasser et de se construire ensemble.

Concert gratuit

Réservation obligatoire

https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/petites-mains