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Petites mains – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

samedi 3 octobre 2026 · Conservatoire de Rungis · RUNGIS

Petites mains – Rungis Piano-Piano 7e edition Conservatoire de Rungis

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00
Heure de fin
15:40
Lieu
Conservatoire de Rungis
Adresse
4 Pl. du Général de Gaulle
Ville
94150 RUNGIS
Département
Val-de-Marne

JEUNES PIANISTES
Conservatoire Rachmaninoff
Yulia Orlova
Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux
Olga Garbuz
Porté par les élèves des classes de Yulia Orlova au Conservatoire Rachmaninoff et d’Olga Garbuz au Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, ce concert-démonstration propose un véritable parcours musical, conçu comme une progression presque dramatique, où les jeunes pianistes se succèdent au clavier à 4, 6, et même 8 mains.
Dans une atmosphère joyeuse et spontanée, ce moment met en lumière une évidence trop souvent oubliée : le jeu à plusieurs fait partie intégrante de l’apprentissage du piano. Il développe l’écoute, le sens du collectif, la précision — autant de qualités essentielles qui permettent aux musiciens de se dépasser et de se construire ensemble.

Concert gratuit
Réservation obligatoire
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/petites-mains

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