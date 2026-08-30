The Man I Love – Rungis Piano-Piano 7e edition Grange Sainte-Geneviève

Informations pratiques

JAZZ À QUATRE

Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle

Fabrice Moreau

Stéphane Kerecki

Imaginé pour la toute première édition du Rungis Piano-Piano Festival en 2020, ce programme ne fut pas interprété en public pour cause de Covid. Deux ans plus tard, il a pu enfin renaître… au disque !

Avec lui, les pianistes Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle célébraient les dix ans de leur collaboration, par un enregistrement réunissant George Gershwin et Alexandre Tsfasman. Le dénominateur commun entre ces deux grands compositeurs du début du 20ᵉ siècle ? Leur musique est un jazz écrit, avec des fondamentaux issus d’écriture musicale dite classique. La précision avec swing. La virtuosité avec aisance.

Ils sont rejoints par le batteur Fabrice Moreau et le contrebassiste Stéphane Kerecki. Sur scène, tout devient évidence : la rencontre des deux pianistes et des deux jazzmen, le plaisir immédiat du jeu collectif, la découverte de Tsfasman (surnommé le Gershwin Russe), et surtout un espace entièrement ouvert à l’improvisation.

Buffet payant proposé au public.

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Gershwin, Tsfasman, etc.

Billetterie: Tarif plein 20€ – Tarif Réduit 15€

https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/the-man-i-love