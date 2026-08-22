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Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours Ludo Bibliothèque Ondres

samedi 3 octobre 2026 · Ludo Bibliothèque · Ondres

Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours Ludo Bibliothèque Ondres

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Ludo Bibliothèque
Adresse
211 Chemin de tambourin
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif

Ondres

Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe. Un jour, elle part se promener pour cueillir des fleurs, mais se perd en chemin et arrive devant la cabane de trois ours.
Lecture par les bibliothécaires.
Pour les boudchous de 2 à 4 ans, sur inscription. RDV à 10h30. Durée 1h.   .

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours

L’événement Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx

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