Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours Ludo Bibliothèque Ondres
samedi 3 octobre 2026 · Ludo Bibliothèque · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours
Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe. Un jour, elle part se promener pour cueillir des fleurs, mais se perd en chemin et arrive devant la cabane de trois ours.
Lecture par les bibliothécaires.
Pour les boudchous de 2 à 4 ans, sur inscription. RDV à 10h30. Durée 1h. .
Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours
L’événement Doudous lecteurs Tapis lecture Bou et les trois zours Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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