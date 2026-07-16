D’Oullins à Vénissieux, histoire d’un technicentre industriel, Technicentre Industriel de Vénissieux, Vénissieux

Informations pratiques

D’Oullins à Vénissieux, histoire d’un technicentre industriel Samedi 19 septembre, 09h00, 12h45 Technicentre Industriel de Vénissieux Métropole de Lyon

Visite toutes les 15 min par groupe de 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

7 ans d’existence et pourtant 180 ans de mémoire !

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Technicentre industriel de Vénissieux ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 19 septembre 2026.

Pour cette édition, nous avons souhaité mettre à l’honneur la mémoire de nos agents. Parmi eux, certains ont exercé leur métier dans l’un des plus grands sites ferroviaires de Lyon : les Ateliers d’Oullins à la Mulatière.

Ce technicentre a forgé l’histoire du train français depuis 1846 : les premières locomotives à vapeur y ont circulé, le prototype qui a donné naissance au TGV y a été transformé, et des générations de cheminots y ont travaillé pendant des décennies.

En 2019, une partie des activités d’Oullins a été transféré à Vénissieux. Aujourd’hui, près de 380 agents y réparent les moteurs électriques et les convertisseurs de puissance qui font rouler les trains de toute la France.

Venez découvrir 180 ans d’histoire à travers une exposition d’archives inédites ; et les gestes métier qui font battre, chaque jour, le cœur du train.

Technicentre Industriel de Vénissieux 8 rue des frères amadéo 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 07 49 21 73 38 [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Ouvert en 2019, le Technicentre industriel de Vénissieux perpétue pourtant 180 ans d’histoire ferroviaire héritée des Ateliers d’Oullins. Aujourd’hui, près de 380 agents y réparent les moteurs électriques et convertisseurs de puissance qui font rouler les trains de toute la France. Métro D, Tram T4, TER – arrêt Gare de Vénissieux (10 min à pied) ; Bus 35 – arrêt Gare de Vénissieux. Parking visiteurs sur site.

7 ans d’existence et pourtant 180 ans de mémoire !

©SARDO ; ©Yann AUDIC