Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux

Informations pratiques

Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons Samedi 19 septembre, 11h00, 13h30, 15h30 Hôpital Saint Jean de Dieu Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Journées du Matrimoine est une oeuvre participative conçue par l’artiste Michel Jeannes dès 2003 à Lyon. Elle propose à toutes celles et ceux qui ont une boîte à boutons de se remémorer les souvenirs associés aux éléments qui la composent. Chacun.e est invité.e à apporter sa boîte à boutons et à contribuer à l’inventaire qui s’étoffe depuis plus de vingt ans. www.journeesdumatrimoine.art

Cet évènement en présence de l’artiste est organisé à l’occasion de l’exposition « Coudre son histoire » présentée dans le Bazar de l’hôpital du 1er au 26 septembre. Cette exposition propose de découvrir une partie de son travail réalisé à partir du bouton considéré comme Plus Petit Objet Culturel Commun et facteur de lien social.

Hôpital Saint Jean de Dieu 290 route de Vienne 69008 Lyon Vénissieux 69200 Moulin à Vent Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437901010 https://sjd.fondationarhm.fr/ https://www.linkedin.com/showcase/arhm—centre-hospitalier-saint-jean-de-dieu/ [{« link »: « http://www.journeesdumatrimoine.art »}] L’hôpital Saint Jean de Dieu est un établissement psychiatrique privé non lucratif qui a la responsabilité de la santé mentale du sud du département du Rhône. Tram T6 (arrêt Moulin à Vent), Bus C12 (arrêt Saint Jean de Dieu), station Vélov, parking à l’intérieur de l’établissement.

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