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Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux

samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Saint Jean de Dieu · Vénissieux

Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôpital Saint Jean de Dieu
Adresse
290 route de Vienne 69008 Lyon
Ville
69200 Vénissieux
Département
Métropole de Lyon

Exposition Les Journées du Matrimoine, rencontre autour des boîtes à boutons Samedi 19 septembre, 11h00, 13h30, 15h30 Hôpital Saint Jean de Dieu Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Journées du Matrimoine est une oeuvre participative conçue par l’artiste Michel Jeannes dès 2003 à Lyon. Elle propose à toutes celles et ceux qui ont une boîte à boutons de se remémorer les souvenirs associés aux éléments qui la composent. Chacun.e est invité.e à apporter sa boîte à boutons et à contribuer à l’inventaire qui s’étoffe depuis plus de vingt ans. www.journeesdumatrimoine.art
Cet évènement en présence de l’artiste est organisé à l’occasion de l’exposition « Coudre son histoire » présentée dans le Bazar de l’hôpital du 1er au 26 septembre. Cette exposition propose de découvrir une partie de son travail réalisé à partir du bouton considéré comme Plus Petit Objet Culturel Commun et facteur de lien social.

Hôpital Saint Jean de Dieu 290 route de Vienne 69008 Lyon Vénissieux 69200 Moulin à Vent Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437901010 https://sjd.fondationarhm.fr/ https://www.linkedin.com/showcase/arhm—centre-hospitalier-saint-jean-de-dieu/ [{« link »: « http://www.journeesdumatrimoine.art »}] L’hôpital Saint Jean de Dieu est un établissement psychiatrique privé non lucratif qui a la responsabilité de la santé mentale du sud du département du Rhône. Tram T6 (arrêt Moulin à Vent), Bus C12 (arrêt Saint Jean de Dieu), station Vélov, parking à l’intérieur de l’établissement.
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