VISITE GUIDÉE Église Sainte-Jeanne d’Arc, Eglise Sainte-Jeanne d’Arc, Vénissieux
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Sainte-Jeanne d'Arc · Vénissieux
Informations pratiques
VISITE GUIDÉE Église Sainte-Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Église Sainte-Jeanne d’Arc à Vénissieux : un patrimoine à découvrir
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis juin 2006
Localisation : Quartier de Parilly, Vénissieux, rue Jeanne Labourbe
Architecte : Joanny Verger
Construction : Entre 1931 et 1933
Un lieu chargé d’Histoire
L’Église Sainte-Jeanne d’Arc, bien que modeste dans son architecture, se distingue par l’histoire de sa construction. Érigée en 1933 par les ouvriers de l’usine Berliet, elle est le fruit du travail d’une communauté d’émigrés, principalement espagnols et italiens. Berliet a été l’un des principaux donateurs. Il a joué un rôle clé en permettant à ses employés de bâtir cet édifice pendant leurs heures de travail.
Des vitraux uniques
L’originalité de cette église, ce sont ses vitraux, réalisés par le maître verrier belge Théodore Gérard Hanssen, connu pour avoir également conçu des vitraux pour la basilique du Sacré-Cœur de Paris et de nombreux autres dans le monde. Ces œuvres d’art représentent la Sainte Famille dans le contexte du milieu ouvrier de Berliet. Leur qualité artistique a grandement contribué à la reconnaissance de l’église comme un patrimoine d’exception.
Un Chemin de Croix lithographique
Le chemin de croix lithographique, œuvre d’Alexandre Grellet, complète l’ensemble artistique de l’église, ajoutant une dimension spirituelle à ce lieu de culte.
En visitant l’église Sainte-Jeanne d’Arc, vous aurez l’opportunité de plonger dans l’histoire de Vénissieux et de découvrir l’importance de cet édifice dans le paysage local. Pour les Journées européennes du patrimoine, des visites guidées vous permettront d’en apprendre davantage sur son architecture, ses vitraux et son histoire.
L’église Sainte-Jeanne d’Arc vous attend pour une expérience enrichissante !
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc rue Jeanne Labourbe, Vénissieux Vénissieux 69200 Moulin à Vent Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes L’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Vénissieux est une église catholique des années 1930 dans le quartier ouvrier de Parilly, à Vénissieux. Conçue par l’architecte Joanny Verger, elle est étroitement liée à l’histoire industrielle locale. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2006. Parking, métro ligne D-Arrêt Parilly
Journées européennes du patrimoine
©Parce que Parilly
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