Des lieux pour soigner : histoire d’un hôpital psychiatrique, Hôpital Saint Jean de Dieu, Vénissieux

Informations pratiques

Des lieux pour soigner : histoire d’un hôpital psychiatrique Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 Hôpital Saint Jean de Dieu Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Une balade à travers le site de cet hôpital encore en activité. Créé en 1824 sur le site du château de Champagneux par les frères de Saint Jean de Dieu, l’hôpital s’est transformé au fil des décennies, adaptant les lieux et les modes de soin aux attentes d’une société en mouvement. La visite s’achèvera par la découverte de l’exposition temporaire du moment : « Coudre son histoire ».

Hôpital Saint Jean de Dieu 290 route de Vienne 69008 Lyon Vénissieux 69200 Moulin à Vent Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437901010 https://sjd.fondationarhm.fr/ https://www.linkedin.com/showcase/arhm—centre-hospitalier-saint-jean-de-dieu/ L’hôpital Saint Jean de Dieu est un établissement psychiatrique privé non lucratif qui a la responsabilité de la santé mentale du sud du département du Rhône. Tram T6 (arrêt Moulin à Vent), Bus C12 (arrêt Saint Jean de Dieu), station Vélov, parking à l’intérieur de l’établissement.

Une balade à travers le site de cet hôpital encore en activité. Créé en 1824 sur le site du château de Champagneux par les frères de Saint Jean de Dieu, l’hôpital s’est transformé au fil des adaptant…

© ARHM