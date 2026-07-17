Visite guidée de la mosquée Eyup Sultan, Mosquée Eyup Sultan, Vénissieux

Informations pratiques

Visite guidée de la mosquée Eyup Sultan 19 et 20 septembre Mosquée Eyup Sultan Métropole de Lyon

Visite gratuite, sans réservation préalable. L’accès se fait dans la limite de la capacité d’accueil du lieu. Aucun matériel particulier n’est nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette visite commentée propose aux visiteurs de découvrir l’histoire et les particularités architecturales de la mosquée Eyüp Sultan. Accompagnés par des membres de la communauté, les participants pourront en apprendre davantage sur les différents espaces du lieu, son rôle dans la vie quotidienne des fidèles ainsi que sur les traditions liées au culte musulman.

Mosquée Eyup Sultan 27 rue des Fréres Amadéo 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 48 32 46 La mosquée Eyüp Sultan est un lieu de culte emblématique, dont l’architecture témoigne d’un héritage culturel riche et de traditions architecturales particulières. Le site est accessible par les transports en commun, notamment grâce à l’arrêt de métro Gare de Vénissieux situé à proximité. La mosquée dispose d’un parking pour les voitures ainsi que d’un espace de stationnement pour les vélos. Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Cette visite commentée propose aux visiteurs de découvrir l’histoire et les particularités architecturales de la mosquée Eyüp Sultan.

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