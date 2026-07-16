TCL – Ateliers métro du Thioley : la face cachée de la ligne D et de sa modernisation à venir, Ateliers métro du Thioley, Vénissieux

Informations pratiques

TCL – Ateliers métro du Thioley : la face cachée de la ligne D et de sa modernisation à venir 19 et 20 septembre Ateliers métro du Thioley Métropole de Lyon

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les ateliers métro du Thioley, à Vénissieux, ouvriront exceptionnellement leurs portes pour mettre en lumière un élément central de la ligne de métro D. Ce site assure la maintenance des 36 rames automatiques sans conducteur en circulation depuis 1991, garantissant chaque jour leur sécurité, leur performance et leur disponibilité.

Les visiteurs pourront ainsi mieux comprendre les spécificités techniques de cette ligne emblématique du réseau TCL, ainsi que les opérations indispensables à son bon fonctionnement au quotidien.

Informations complémentaires :

Horaires des visites : 10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30 et 16h15. Fin de la dernière visite à 17h15

Durée moyenne d’une visite : 1h

Inscription gratuite en ligne obligatoire à partir du lundi 31 août, dans la limite des places disponibles

Pièce d’identité exigée à l’entrée

Port de chaussures plates et fermées obligatoires.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents à qui ils devront tenir la main en raison des risques inhérents à la visite d’un atelier : présence de véhicules en mouvement, d’outillage, risque de chute…

Pour des raisons d’organisation, toute personne arrivant en retard ne pourra participer à la visite. Nous vous remercions de votre compréhension.

Ateliers métro du Thioley 41 rue des Frères Amadéo, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/ »}] Accès : 10’ à pied de la station Gare de Vénissieux (métro D, tram T4)

Les ateliers métro du Thioley, à Vénissieux, ouvriront exceptionnellement leurs portes pour mettre en lumière un élément central de la ligne de métro D. Ce site assure la maintenance des 36 rames en …

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