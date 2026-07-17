Dowland and Friends | Concert, Auditorium Brigitte Engerer, Nantes

Informations pratiques

Dowland and Friends | Concert Samedi 5 décembre, 15h00 Auditorium Brigitte Engerer Loire-Atlantique

Gratuit, billetterie en ligne 1 mois avant l’évènement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T15:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T15:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00

À l’occasion du 400ème anniversaire de la disparition de John Dowland, les élèves des classes de musique ancienne, de chant et de guitare célèbrent le répertoire anglais des 16ème et 17ème siècles. En mêlant instruments anciens et modernes, ils interprètent des œuvres de Dowland, Byrd, Bull, Hume et de leurs contemporains. Ce projet artistique et pédagogique met également à l’honneur l’improvisation, dans un dialogue vivant entre patrimoine, création et transmission.

John Dowland (1563–1626) · 400 ans

Luthiste et compositeur anglais de la Renaissance, John Dowland est l’une des figures majeures de la musique élisabéthaine. Ses chansons mélancoliques, dont la célèbre Flow My Tears, ont marqué toute une époque par leur expressivité et leur raffinement. Quatre siècles après sa mort, son œuvre continue de séduire par son élégance et sa profonde sensibilité.

Durée : 1 heure

Réservation indispensable

Dans le cadre du temps fort #c’estsonanniv !

Auditorium Brigitte Engerer 10 Rue Pierre Vidal-Naquet, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion du 400ème anniversaire de la disparition de John Dowland, les élèves des classes de musique ancienne, de chant et de guitare célèbrent le répertoire anglais des 16ème et 17ème siècles.