Dozulé en Scène Salle des fêtes Dozulé

Informations pratiques

Dozulé

Dozulé en Scène

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-28

Oyez, Oyez!!!! Prenez note du premier Week-end théâtral »Dozulé en Scène ». Des élèves sortants d’une grande école de théâtre parisienne, les Cours Florent; seront présents !

Au programme, théâtre classique, théâtre d’improvisation et stand up !

Oyez, Oyez!!!! Prenez note du premier Week-end théâtral »Dozulé en Scène ». Des élèves sortants d’une grande école de théâtre parisienne, les Cours Florent; seront présents !

Au programme, théâtre classique, théâtre d’improvisation et stand up ! .

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie dozuleenscene@gmail.com

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English : Dozulé en Scène

Hear ye, hear ye!!!! Make a note of the first ‘Dozulé en Scène’ theatre weekend. Graduates from a leading Parisian drama school, the Cours Florent, will be there!

On the programme: classical theatre, improv and stand-up comedy!

L’événement Dozulé en Scène Dozulé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Normandie Pays d’Auge