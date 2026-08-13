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AGENDA · Dozulé

Dozulé en Scène Salle des fêtes Dozulé

mercredi 28 octobre 2026 · Salle des fêtes · Dozulé

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 avenue Georges Landry
Ville
14430 Dozulé
Département
Calvados
Tarif

Dozulé

Dozulé en Scène

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-28

Oyez, Oyez!!!! Prenez note du premier Week-end théâtral  »Dozulé en Scène ». Des élèves sortants d’une grande école de théâtre parisienne, les Cours Florent; seront présents !
Au programme, théâtre classique, théâtre d’improvisation et stand up !
Oyez, Oyez!!!! Prenez note du premier Week-end théâtral  »Dozulé en Scène ». Des élèves sortants d’une grande école de théâtre parisienne, les Cours Florent; seront présents !
Au programme, théâtre classique, théâtre d’improvisation et stand up !   .

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie   dozuleenscene@gmail.com

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English : Dozulé en Scène

Hear ye, hear ye!!!! Make a note of the first ‘Dozulé en Scène’ theatre weekend. Graduates from a leading Parisian drama school, the Cours Florent, will be there!
On the programme: classical theatre, improv and stand-up comedy!

L’événement Dozulé en Scène Dozulé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Normandie Pays d’Auge

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