Dozulé en Scène Salle des fêtes Dozulé
mercredi 28 octobre 2026 · Salle des fêtes · Dozulé
Informations pratiques
Dozulé
Dozulé en Scène
Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-28
Oyez, Oyez!!!! Prenez note du premier Week-end théâtral »Dozulé en Scène ». Des élèves sortants d’une grande école de théâtre parisienne, les Cours Florent; seront présents !
Au programme, théâtre classique, théâtre d’improvisation et stand up !
Oyez, Oyez!!!! Prenez note du premier Week-end théâtral »Dozulé en Scène ». Des élèves sortants d’une grande école de théâtre parisienne, les Cours Florent; seront présents !
Au programme, théâtre classique, théâtre d’improvisation et stand up ! .
Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie dozuleenscene@gmail.com
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English : Dozulé en Scène
Hear ye, hear ye!!!! Make a note of the first ‘Dozulé en Scène’ theatre weekend. Graduates from a leading Parisian drama school, the Cours Florent, will be there!
On the programme: classical theatre, improv and stand-up comedy!
L’événement Dozulé en Scène Dozulé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Normandie Pays d’Auge
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