[Dpdd] the driver aka manu le malin + double vitrage + sukkube Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Dpdd] the driver aka manu le malin + double vitrage + sukkube

52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

DANCING PEOPLE DON’T DIE

THE DRIVER aka Manu le Malin

< Techno Paris >

Manu Le Malin n’est pas seulement ce pilier du hardcore qui parcourt le monde depuis plus de 20 ans armé de ses vinyles et de ses tatouages. Porte-étendard de la culture rave, Manu est avant tout un dj hors pair, qui sait aussi séduire et sévir sous une autre facette, celle de The Driver, son alter-ego techno. Cet autre répertoire sombre, puissant et terriblement contagieux qui fait danser les foules avec toujours la même fougue et le même succès inégalé. Un charisme, une incroyable technique, un univers et une âme qu’on ne retrouve que dans ses sets…. À chaque passage, il confirme une éternelle poigne qui surprendra toujours autant qu’elle régale toutes les générations de public. Aujourd’hui, c’est dans ce registre techno que Manu se consacre pleinement à la production et écume les scènes de France et de Navarre (Weather, Concrete, Rex Club, Arena Club Berlin, Le Sucre, Glazart, Gaité Lyrique…), quand on ne le retrouve pas aux côtés de son frère d’arme Electric Rescue, avec qui il forme le duo W.LV.S, ou dans son costume légendaire de Manu Le Malin.

DOUBLE VITRAGE

< Techno Instrumentale Tours >

De la techno qui donne envie de slammer comme à un concert de rock voilà ce qui arrive quand on fait la teuf version Double Vitrage. Mais avant de se retrouver les pieds en l’air, ce live se regarde autant qu’il se danse. La batterie de Rémi fait face au synthé modulaire de Raphaël, les deux Tourangeaux s’apercevant entre deux déferlements de strobs et clignotements de LED synchronisés aux kicks dévastateurs. Et quand la tension atteint son paroxysme, c’est tout le dancefloor qui s’embrase.

SUKKUBE

< Électro modulaire Toulouse >

Sukkube DJ, musicienne et productrice française de musique électronique crée une techno mélodique et singulière à base de synthétiseurs modulaires. A la croisée d’une musique électronique originelle et d’artistes plus populaires tels que Portishead, Télépopmusik ou encore Lady Starlight, Sukkube nous envoûte et nous hypnotise avec une proposition brute et minimaliste. Pas d’effet spéciaux, pas d’écran géant dans ses performances live immersives, on se laisse tout simplement emporter par cette force tranquille, ses finesses et ses nuances déstabilisantes qui séduisent déjà la scène électronique Berlinoise.

Elle a eu l’occasion de jouer dans des lieux et festivals emblématiques de la scène électronique, parmi lesquels le Métronum (Toulouse), Superbooth (Berlin), AVA Club (Berlin), Acud Macht Neu (Berlin), gART.n (Berlin), Ved Siden Af (Copenhague), Forum Klub (Graz), ou encore Le Groove (Genève). .

52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Dpdd] the driver aka manu le malin + double vitrage + sukkube

L’événement [Dpdd] the driver aka manu le malin + double vitrage + sukkube Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I