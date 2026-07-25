Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! Théâtre Rue de Belleville Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 21:00 – 22:30
Gratuit : non de 12 à 22€ Tout public
Jonathan Harker, agent immobilier anglais, part en Transylvanie pour finaliser la vente de plusieurs appartements à Londres. Il y rencontre le comte Dracula, un vampire excentrique et pansexuel, qui a décidé de quitter sa terre natale pour s’installer en Angleterre. Là, il jette son dévolu sur les deux sœurs Lucy et Mina, ainsi que sur Jonathan lui-même, semant le chaos dans leur entourage.Face aux ravages de Dracula, une petite équipe se forme autour du Dr. Van Helsing, la grande spécialiste des créatures surnaturelles. Ensemble, iels partent en chasse…Jouée pour la première fois en France, la pièce Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! s’empare avec humour des codes du roman original.Portée par 6 acteur.ices jouant 18 rôles, la pièce mêle parodie, comédie physique et clins d’œil à la pop culture dans une ambiance délirante, brouillant les frontières entre le XIXe siècle gothique et le monde contemporain. C’est une célébration théâtrale, joyeusement irrévérencieuse, de l’un des héros les plus célèbres de la littérature ! « A voir absolument ! » Infospectaclesloisirs.com« Une interprétation excellente » A bride abattue« Une réussite totale » Clicinfospectacles.fr Une pièce de Gordon Greenberg & Steve RosenMise en scène par Gaspard LegendreScénographie et collaboration artistique de Benjamin MornetDramaturgie d’Ezra BaudouMusique originale de Christian AuerChorégraphies de Clement WohrerAvec Caroline Aïn, Robin Ganacheau, Cyril Guillou, Naig Ledaim–Olivier, Aurélien Mallard et Valentin Nerdenne
Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100
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