UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! Théâtre Rue de Belleville Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes

Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Théâtre Rue de Belleville
Adresse
19 Rue de Belleville , Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 12 à 22€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 21:00 – 22:30
Gratuit : non de 12 à 22€ Tout public 

Jonathan Harker, agent immobilier anglais, part en Transylvanie pour finaliser la vente de plusieurs appartements à Londres. Il y rencontre le comte Dracula, un vampire excentrique et pansexuel, qui a décidé de quitter sa terre natale pour s’installer en Angleterre. Là, il jette son dévolu sur les deux sœurs Lucy et Mina, ainsi que sur Jonathan lui-même, semant le chaos dans leur entourage.Face aux ravages de Dracula, une petite équipe se forme autour du Dr. Van Helsing, la grande spécialiste des créatures surnaturelles. Ensemble, iels partent en chasse…Jouée pour la première fois en France, la pièce Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! s’empare avec humour des codes du roman original.Portée par 6 acteur.ices jouant 18 rôles, la pièce mêle parodie, comédie physique et clins d’œil à la pop culture dans une ambiance délirante, brouillant les frontières entre le XIXe siècle gothique et le monde contemporain. C’est une célébration théâtrale, joyeusement irrévérencieuse, de l’un des héros les plus célèbres de la littérature ! « A voir absolument ! » Infospectaclesloisirs.com« Une interprétation excellente » A bride abattue« Une réussite totale » Clicinfospectacles.fr Une pièce de Gordon Greenberg & Steve RosenMise en scène par Gaspard LegendreScénographie et collaboration artistique de Benjamin MornetDramaturgie d’Ezra BaudouMusique originale de Christian AuerChorégraphies de Clement WohrerAvec Caroline Aïn, Robin Ganacheau, Cyril Guillou, Naig Ledaim–Olivier, Aurélien Mallard et Valentin Nerdenne

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100

Dracula


Afficher la carte du lieu Théâtre Rue de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)