Drag, Expression 7, Limoges
jeudi 19 novembre 2026 · Expression 7 · Limoges
Informations pratiques
Drag Jeudi 19 novembre, 19h00 Expression 7 Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:15:00+01:00
Fin : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:15:00+01:00
Un spectacle qui milite pour le droit à être soi
Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de vouloir toujours plaire à tout le monde, de faire de son mieux pour rentrer dans des cases, de trouver le compromis acceptable entre soi et les autres.
Je me suis rappelé mes rêves de gosse : devenir une star mondiale, devenir Madonna. J’ai appelé une amie maquilleuse. Je lui ai demandé de me transformer. Elle a peint ma bouche. Je me suis senti libre.
C’est exactement ce que ce spectacle est. Un espace de liberté.
Un mix de musique Pop, de folk, de paillettes et de l’impudeur aussi, beaucoup. Mais faut pas croire. C’est sincère. Des pieds jusqu’à la tête.
Jérôme Batteux, comédien et auteur de « Drag » – dont il est le sujet – entend bien ce soir commettre un acte de liberté, revendiqué comme un viatique salvateur, en écrivant en lettres de feu son nom. – Yves Kafka pour la Revue du Spectacle
Texte et mise en scène Jérôme Batteux
Regard extérieur et direction d’acteur Flore Audebeau
Avec Jérôme Batteux
Création chorégraphique Bela Balsa
Création du maquillage Mara Sastre
Costumes Vincent Dupeyron
Création lumières Jean-Philippe Villaret
Accompagnement drag Andrea Liqueer
Production et de diffusion Estelle Martinet
ProductionCie des Petites Secousses accompagnée par Le Théâtre du Pont Tournant
Avec l’aimable soutien de l’OARA, de l’iddac, de l’association Contact Loire-Atlantique, des villes de Bordeaux, Cenon, Hendaye, Pessac, Talence, Nantes, de la MACS, du théâtre Le Paradis – Galerie Verbale
Expression 7 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87085 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.petitessecousses.fr/ »}, {« link »: « https://www.theatreponttournant.com/ »}, {« link »: « https://oara.fr/ »}, {« link »: « https://www.iddac.net/ »}, {« link »: « https://www.asso-contact.org/asso/44 »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/ »}, {« link »: « https://www.cenon.fr/ »}, {« link »: « https://www.hendaye.fr/fr/ »}, {« link »: « https://www.pessac.fr/ »}, {« link »: « https://www.talence.fr/ »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/ »}, {« link »: « https://www.cc-macs.org/ »}, {« link »: « https://theatre-leparadis.org/ »}, {« data »: {« author »: « Compagnie Petites Secousses », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande annonce du spectacle DRAG (un spectacle qui milite pour le droit u00e0 u00eatre soi)nCaptation de la repru00e9sentation du 12/11/22 u00e0 CestasnnContact production et diffusion – Estelle Martinet : contact@petitessecousses.fr », « type »: « video », « title »: « DRAG – Bande Annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jSWL0EMaRUc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jSWL0EMaRUc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC-aXHAS6bEq_RbhJMuHLJnA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Compagnie des Petites Secousses théâtre drag queen
Gilles Avrine
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