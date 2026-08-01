Drag Show – Gloria Godass and Co, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Drag Show – Gloria Godass and Co Samedi 13 mars 2027, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T21:00:00+01:00

Représentation Drag Show après 1 semaine de stage d’initiation pour les 10 participant.es.

Rechercher son drag, c’est comme chercher son clown : un alter ego magnifié, troublant les genres et libérant les identités.

Dans le cadre du stage d’initiation, cette soirée révèle les numéros imaginés et créés par les participant·es, entre maquillage, costumes, transformations corporelles et poses scéniques, pour inventer de nouvelles manières d’être et affirmer des figures Queen, King ou Queer uniques.

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://quartiers-en-scene.fr/programmation/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Performance • Tout public • Dans le cadre de Quartiers en Scène

Gloria Godass and Co