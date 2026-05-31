Dragui’Trophées, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Dragui’Trophées Vendredi 27 novembre, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00

Les associations sportives et leurs athlètes se rassemblent au complexe Saint-Exupéry pour Dragui’Trophées ce vendredi 27 novembre.

Cette soirée conviviale est l’occasion de féliciter les athlètes et leur club en mettant en lumière leur investissement au cours de l’année.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dragui’Trophées