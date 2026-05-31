Dragui’Trophées, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Dragui’Trophées, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 27 novembre 2026.
Dragui’Trophées Vendredi 27 novembre, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:00:00+01:00
Les associations sportives et leurs athlètes se rassemblent au complexe Saint-Exupéry pour Dragui’Trophées ce vendredi 27 novembre.
Cette soirée conviviale est l’occasion de féliciter les athlètes et leur club en mettant en lumière leur investissement au cours de l’année.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dragui’Trophées
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