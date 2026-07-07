Dressed Like Boys, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

Dressed Like Boys Jeudi 4 mars 2027, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T20:00:00+01:00 – 2027-03-04T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-04T20:00:00+01:00 – 2027-03-04T22:30:00+01:00

Dressed Like Boys crée un monde sonore unique qui mêle la chaleur des ballades au piano des années 70, le charme insouciant de la pop des années 60, la folk indie et des techniques d’enregistrement expérimentales. Il y chante une quête de liberté personnelle, parle de ses ami·es les plus cher·es, de ses amours et des luttes continues de la communauté queer à travers l’histoire. À la fois nostalgique et avant-gardiste, le leader du groupe DIRK. vise désormais l’introspection. Un voyage personnel qui résonne avec l’expérience de la découverte de soi et de la résilience.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/dressed-like-boys-1ere-partie/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Déployant une pop élégante et cinématographique, Jelle Denturck se révèle dans un premier album solo.

Sieme Hermans